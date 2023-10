Arezzo-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Spal, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno avuto un avvio di stagione un po’ altalenante e ora sperano di tornare al successo per riportarsi a ridosso della zona playoff. La formazione biancazzurra, invece, dopo l’ennesimo stop, vuole ritrovare i tre punti in modo tale da risalire qualche posizione in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254 e su Rai Sport.

