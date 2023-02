Ancona-Reggiana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ancona-Reggiana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B la capolista scende in campo al Del Conero contro i dorici in quarta posizione in classifica e dunque avversaria estremamente ostica. Chi vincerà? Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.30 di sabato 4 febbraio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming per gli abbonati su Sky Go, ma anche su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.

SEGUI LA DIRETTA LIVE