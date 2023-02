Slalom maschile Chamonix 2023, risultati e classifica prima manche: Noel in testa, bene Vinatzer 12°

Si è conclusa la prima manche dello slalom maschile a Chamonix 2023. Il francese Noel si prende la scena sulle nevi di casa spuntandola su un sorprendente Zenhaeusern e Yule, rispettivamente a 15 e 17 centesimi dal 50.28 del leader. Kristoffersen si mette subito dietro ai primi tre in 50.68. Per quanto riguarda i colori azzurri Vinatzer 11° in 51.39 e Sala 16° in 51.58. La manche finale andrò in scena alle 12:30. Sorpresa Maurberger, con il pettorale numero 34, che si qualifica agevolmente con un buon 51.88. Eliminato Stefano Gross con un 52.04 che non basta per la qualificazione.

1. Noel 50.28

2. Zenhaeusern 50.43

3. Yule 50.45

4. Kristoffersen 50.68

5. Foss-Solevag 50.86

6. McGrath 50.89

7. Popov 51.08

8. Strasser 51.16

9. Ryding 51.26

12. Vinatzer 51.39

18. Sala 51.58

26. Maurberger 51.88

35. Gross 52.04

36. Kastlunger 52.06