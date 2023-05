Ancona-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Lecco, match del Conero valevole per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine marchigiana, dopo aver superato i primi due turni della fase iniziale dei playoff, non vogliono smettere di sognare. Il club lombardo, invece, arriva dal terzo posto in classifica nel girone A conquistato durate la regular season e vuole capitalizzare il vantaggio. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SEGUI LA DIRETTA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA