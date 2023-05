Diffidati Basilea-Fiorentina, i viola a rischio squalifica in vista dell’eventuale finale

La Fiorentina, dopo la sconfitta subita al Franchi nella gara di andata, è costretta a ribaltare il risultato nel match contro il Basilea valevole per la semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dunque, sperano di compiere l’impresa sul campo svizzero per tornare in una finale europea ad otto anni di distanza dall’ultima volta. Ad ogni modo, in vista dell’eventuale finale della competizione, i viola potranno essere tranquilli dal punto di vista delle ammonizioni poiché non ci sono giocatori nella lista dei diffidati. Questo perché al termine dei quarti di finale il quadro dei cartellini gialli è stato azzerato.

