Ancona-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Arezzo, match dello Stadio Del Conero valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono a soli due punti dalla zona playoff e vogliono assolutamente tornare nel lotto delle squadre che parteciperebbero alla post season. La formazione toscana, dal suo canto, è in lotta per allontanarsi dalla zona playout ed ha bisogno di vincere per prendere le giuste distanze. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA