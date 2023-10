Brighton-Ajax oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Il Brighton di Roberto De Zerbi ospita l’Ajax nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 26 ottobre ed è uno snodo cruciale per le sorti del girone B, che vede il Brighton ultimo ad un punto e l’Ajax terza con due. Aek primo con 4 e Marsiglia secondo con 2. Insomma, il girone di ferro di Europa League mette di fronte De Zerbi e un Ajax in crisi, penultimo in Eredivisie. La partita sarà visibile su Dazn e su Sky al canale Sky Sport (numero 255). Senza dimenticare ovviamente lo streaming su Sky GO e NOW.