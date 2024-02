Amburgo-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Amburgo-Venezia, sfida valida come 18^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Ultimo appuntamento con la fase a gironi, con questo testa a testa tra due squadre che sono già certe dell’eliminazione. Tutto ciò nonostante i lagunari abbiano raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite; gli uomini di coach Spahija, infatti, hanno pagato il rendimento altalenante avuto soprattutto nella prima fase del torneo. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di martedì 6 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Amburgo-Venezia, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.