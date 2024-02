Sport in tv oggi martedì 6 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 6 febbraio 2024. Occhi puntati naturalmente su Doha, sede dei Mondiali di nuoto 2024. Si parte dalla prima mattinata, con i preliminari del solo libero maschile di nuoto artistico. A seguire alle 08:00 i preliminari del trampolino maschile. Alle 12:00 la finale del team technical di nuoto artistico. Alle 14 Setterosa in acqua per la sfida al Sudafrica, mentre alle 16:30 la finale della piattaforma sincro femminile. Alle 18:00 il programma prevede invece la finale del solo libero femminile. Occhi puntati naturalmente anche su basket, volley e calcio. Di seguito, ecco il palinsesto.