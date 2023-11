Alessandria-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Triestina, match del Moccagatta valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra piemontese, dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale contro l’Atalanta Under 23, vuole proseguire su questa strada per uscire finalmente dalla zona rossa della graduatoria. La formazione ospite, dal suo canto, è al secondo posto a sole tre lunghezze dal Mantova capolista e spera di colmare il gap. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

