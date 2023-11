Finale Libertadores, Cavani: “Questa è la partita più importante della mia vita”

di Mattia Zucchiatti 36

“Questa è la partita della mia vita. A parte la Copa America con l’Uruguay, rinuncerei a tutto quello che ho per sollevare il trofeo”. A dirlo è l’attaccante del Boca Juniors, Edinson Cavani che ha descritto la finale di Copa Libertadores contro il Fluminense come la partita più importante dei suoi 18 anni di carriera da professionista. Il Boca cerca la settima vittoria continentale, l’ex Napoli insegue il primo titolo fuori dai confini a livello di club: “Il passato è irrilevante e pensiamo solo a cosa possiamo fare ora, nel presente”, ha detto Cavani. “Ci sono molte cose che contribuiscono a far sì che questa sarà la partita più importante a cui abbia mai partecipato“, ha aggiunto. “Questo club ha molta storia e mi rende orgoglioso di farne parte”, ha detto. “Indossare questa maglia ti fa sentire qualcosa e proveremo a portare quell’energia in partita”, aggiunge Cavani.