Virtus Verona-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Lumezzane, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano al quinto posto in classifica, ma il rendimento delle ultime partite è stato estremamente altalenante. Ora arriva in quel di Verona, la Lumezzane che è alla ricerca di punti che la possano condurre fuori dalla zona rossa della classifica del Girone A. Si parte alle ore 14.00 di sabato 18 novembre con la diretta che sarà affidata alle reti di SKY SPORT e di NOW TV.