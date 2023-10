Alessandria-Atalanta U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming recupero Serie C 2023/2024

Alessandria-Atalanta U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del recupero dell’ottava giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Allo stadio Moccagatta si gioca la sfida rinviata a suo tempo per la presenza di molti nazionali tra le fila della Dea B. Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 31 ottobre, chi riuscirà a vincere? Diretta tv prevista su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go ma anche su Now.