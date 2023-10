Bologna-Hellas Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bologna-Hellas Verona, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Al Dall’Ara è match di Serie A che contrappone il Bologna di Thiago Motta in piena salute contro l’Hellas Verona che ha perso allo Stadium solo al 97esimo. Due ideologie di gioco diverse: il palleggio ed il gioco per l’italo brasiliano, la concretezza per Baroni ed i suoi. Entrambi accomunati dalla voglia di voler andare avanti in Coppa Italia. Si parte alle 21.00 di martedì 31 ottobre con la diretta disponibile sul CANALE 20 di Mediaset oltre a Mediaset Play in streaming.

