Alessandria-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Moccagatta per Alessandria-Ancona, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I piemontesi, reduci dalla pesante sconfitta contro l’Olbia, vanno a caccia di preziosi punti salvezza ed hanno bisogno di tornare al successo per non sprofondare ulteriormente in classifica. I marchigiani, dal loro canto, hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime quattro partite e vogliono chiudere la regular season nel migliori modo possibile in vista dei playoff. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

