Reggiana-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Mapei Stadium per Reggiana-Fermana, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I padroni di casa guidati da Aimo Diana, dopo aver ottenuto tre pareggi nelle ultime quattro gare, hanno assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per mantenere la testa della classifica e provare a staccare l’Entella. La compagine marchigiana, dal suo canto, arriva dalla vittoria contro il Siena e spera di fare lo sgambetto anche ad una delle formazioni più forti del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

