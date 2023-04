LIVE – Alessandria-Ancona, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 45

L’Alessandria sfida l’Ancona nella trentaseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il girone B e le due squadre cercano punti per obiettivi diversi. I padroni di casa cercano la salvezza, ma la classifica è preoccupante: terzultimo posto a 32 punti. Morale diverso per l’Ancona che con una vittoria può avvicinarsi al quarto posto del Gubbio, mentre le prime tre posizioni sono inaccessibili. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale. Fischio d’inizio alle 18:00 di giovedì 6 aprile.

COME SEGUIRLA IN TV

Alessandria-Ancona (ore 20:30)