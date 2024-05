Alcaraz-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Andrey Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Lo spagnolo, numero tre del ranking mondiale, è reduce dalla maratona di quasi tre ore per avere la meglio nei confronti del bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff. Il russo, invece, ha approfittato di un tabellone favorevole e deve ancora perdere un singolo set in questa settimana abbondante di competizione. I due si sono già scontrati lo scorso novembre nel round robin delle ATP Finals di Torino, con l’allievo di Juan Carlos Ferrero che riuscì ad imporsi in due parziali. Anche in questa circostanza a partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio Alcaraz, vincitore alla Caja Mágica nelle ultime due edizioni dell’evento. In palio per il vincitore c’è l’accesso al penultimo atto contro uno tra il californiano Taylor Fritz oppure l’argentino Francisco Cerundolo.

SEGUI IL LIVE DI ALCARAZ-RUBLEV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Rublev scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Alcaraz e Rublev, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.