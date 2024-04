Basket, programma ultima giornata regular season Serie A1 2023/2024: date, orari e tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’ultima giornata di regular season della Serie A1 2023/2024 di basket. Grande attesa per gli ultimi quaranta minuti della stagione regolare del massimo campionato italiano, con ancora numerosi verdetti da emettere. Occhi puntati, infatti, sulla lotta salvezza: Brindisi è già retrocessa, così come Varese ha conquistato la salvezza, ma in lotta per evitare la retrocessione sono rimaste Pesaro e Treviso, impegnate rispettivamente sul campo di Venezia e in casa contro Tortona. A proposito di Tortona, c’è grande lotta e incertezza anche in zona playoff, dove rimane da definire l’ordine finale, fondamentale in vista degli accoppiamenti nella post season. Ecco quindi il programma dell’ultima giornata della regular season di Serie A1 2023/2024 di basket.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA REGULAR SEASON SERIE A1 2023/2024

Domenica 5 maggio

Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Ore 18:15 – Gevi Napoli Basket – Givova Scafati Basket (Dazn)

Ore 18:15 – Nutribullet Treviso Basket – Bertram Derthona Tortona (DMAX, Dazn)

Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn)

Ore 18:15 – Virtus Segafredo Bologna – Dolomiti Energia Trentino (Eurosport 2, Dazn)

Ore 18:15 – Estra Pistoia – Openjobmetis Varese (Dazn)

Ore 18:15 – Germani Brescia – Happy Casa Brindisi (Dazn)

Ore 18:15 – Vanoli Basket Cremona – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn)