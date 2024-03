Alcaraz-Marozsan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Carlos Alcaraz sfiderà Fabian Marozsan negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Il fenomeno spagnolo, dopo aver lasciato un set per strada contro il nostro Matteo Arnaldi, ha messo in atto una prestazione molto convincente per prevalere sul canadese Felix Auger-Aliassime. Adesso sulla sua strada c’è il top sessanta ungherese, che nella scorsa primavera stupì tutti battendolo ai sedicesimi di finale sulla terra battuta del Foro Italico. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, è Alcaraz a partire largamente favorito. In palio per l’allievo di Juan Carlos Ferrero c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure l’australiano Alex De Minaur.

