Alcaraz-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Carlos Alcaraz affronterà Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. L’attuale numero due del ranking mondiale è uno dei pochissimi top-players rimasti ancora in corsa in questo penultimo 1000 della stagione in cui, come da tradizione, le sorprese non vengono a mancare. Il tennista iberico non ha impressionato in queste due settimane in Cina, ma un po’ alla volta sta ritrovando la forma migliore in vista di questo finale d’annata in cui avrà come obiettivo il successo alle Finals di Torino. Dimitrov sta vivendo un ottimo 2023 in cui finalmente si è rivisto con costanza su buoni livelli e proverà a dare filo da torcere alla prima testa di serie del tabellone.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI