Edin Dzeko torna in Serie A: dopo le esperienze con le maglie di Roma e Inter, il centravanti bosnicaco, a 39 anni, è pronto a trasferirsi alla Fiorentina.

Domani, giovedì 19 giugno, è atteso in Italia Edin Dzeko, il primo nuovo acquisto della Fiorentina. L’attaccante bosniaco, 39 anni e un passato in Italia con le maglie di Roma e Inter, è atteso per le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherà al club viola per una stagione con opzione automatica per quella successiva legata al numero delle presenze e dei gol e un ingaggio di 1,8 milioni di euro più bonus.

Dzeko, reduce dall’esperienza in Turchia con il Fenerbache, potrà poi mettersi a disposizione di Stefano Pioli, per il quale manca solo l’ufficialità, ma che sarà da luglio il nuovo allenatore della Fiorentina la prossima stagione.

Dalla Turchia arriva, intento, la notizia di un interessamento proprio della Fiorentina per il trequartista polacco Sebastian Szymaski proprio del Fenerbahce, squadra da cui arriva Dzeko, seguito anche dal Napoli.