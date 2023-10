Scontri prima di Fiorentina-Cagliari, 20 daspo nei confronti di altrettanti tifosi cagliaritani

Sono 20 i Daspo firmati dal questore di Firenze, Maurizio Auriemma, nei confronti di altrettanti tifosi del Cagliari dopo la rissa dello scorso 2 ottobre all’esterno del Franchi. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, un gruppo di circa 40 tifosi del Cagliari, avrebbero improvvisato un corteo scandendo dei cori provocatori nei confronti dei supporter viola. Questi cori sarebbero stati recepiti da un gruppo di circa 50 ultras viola che avrebbero quindi raggiunto i cagliaritani dando vita a una rissa a colpi di cinghia, lancio di torce luminose ed altri oggetti contundenti.

Gli agenti della Digos hanno fermato e identificato una trentina di tifosi, tutti riconducibili per gli investigatori, agli scontri. I provvedimenti sono al momento in fase di notifica agli interessati che in caso di violazione dei divieti loro imposti, rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 40.000 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altre persone coinvolte a vario titolo nella vicenda del 2 ottobre.