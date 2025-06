Al via il conto alla rovescia verso le emozioni dell’hockey Olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina: ufficializzati i programmi del torneo maschile e femminile.

Sono stati ufficializzati i calendari dei tornei maschile e femminile di hockey su ghiaccio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Le partite si disputeranno tra il 5 e il 22 febbraio 2026 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e alla Milano Rho Ice Hockey Arena, due impianti pronti ad accendere la passione del pubblico.

Si parte giovedì 5 febbraio

Il fischio d’inizio si terrà con il torneo femminile: giovedì 5 febbraio, un giorno prima della Cerimonia di Apertura, sarà Svezia contro Germania a dare il via alle gare. Nella stessa giornata l’Italia farà il suo esordio contro la Francia.

Il torneo maschile partirà invece mercoledì 11 febbraio con Slovacchia-Finlandia, seguito nella stessa serata dal debutto dell’Italia contro la Svezia.

Il torneo femminile

Saranno dieci le formazioni in campo femminile che si sfideranno per la medaglia d’oro.

Gruppo A: Canada, Stati Uniti, Finlandia, Repubblica Ceca, Svizzera.

Gruppo B: Giappone, Svezia, Germania, Italia, Francia.

La prima partita del Gruppo B è in programma giovedì 5 febbraio 2026 (ovvero un giorno prima della Cerimonia d’apertura Olimpica) alle ore 12:10 sul ghiaccio della Milano Rho Ice Hockey Arena tra Svezia e Germania. Alle 14:40, invece, alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena toccherà alle padrone di casa dell’Italia sfidare la Francia.

La fase eliminatoria si concluderà martedì 10 febbraio, con i quarti di finale che scatteranno da venerdì 13 febbraio, mentre le finali per le medaglie si terranno giovedì 19 febbraio: alle 14:40 la sfida per il bronzo, alle 19:10 quella per l’oro.

Il torneo maschile

Il torneo maschile vedrà ai nastri di partenza 12 squadre, divise in tre gruppi.

Gruppo A: Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Francia

Gruppo B: Finlandia, Svezia, Slovacchia e Italia.

Gruppo C: Stati Uniti, Germania, Lettonia e Danimarca.

La prima partita è prevista alle 16:40 di mercoledì 11 febbraio alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena con la sfida del Gruppo B tra Slovacchia e Finlandia, seguita alle 21:10 da Italia-Svezia. Domenica 15 febbraio si chiuderà la fase a girone, mentre martedì 17 febbraio scatteranno i quarti di finale. La medaglia di bronzo verrà assegnata sabato 21 febbraio alle 20:40, mentre la sfida per l’oro si terrà nella giornata conclusiva delle Olimpiadi, ovvero domenica 22 febbraio alle 14:10.

Annunciati i primi atleti partecipanti

In collaborazione con la IIHF, la NHL, la NHLPA e il CIO, sono stati nominati i primi sei giocatori selezionati per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 da ciascuna delle squadre maschili partecipanti.

Canada: Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point, Sam Reinhart

Repubblica Ceca: David Pastrnak, Martin Necas, Ondrej Palat, Pavel Zacha, Radko Gudas, Lukas Dostal

Danimarca: Frederik Andersen, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Jesper Jensen Aabo, Lars Eller, Jonas Rondbjerg

Finlandia: Juuse Saros, Esa Lindell, Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho

Francia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Hugo Gallet, Alexandre Texier, Pierre-Edouard Bellemare, Jordann Perret

Germania: Leon Draisaitl, Moritz Seider, Philipp Grubauer, Lukas Reichel, Nico Sturm, Tim Stutzle

Italia: Damian Clara, Thomas Larkin, Luca Zanatta, Diego Kostner, Tommy Purdeller, Daniel Mantenuto

Lettonia: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikins, Arturs Silovs, Teodors Blugers

Slovacchia: Juraj Slafkovsky, Martin Pospisil, Simon Nemec, Martin Fehervary, Erik Cernak, Tomas Tatar

Svezia: Rasmus Dahlin, Victor Hedman, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, William Nylander, Lucas Raymond

Svizzera: Jonas Siegenthaler, Roman Josi, Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter, Timo Meier

Stati Uniti: Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk, Auston Matthews, Jack Eichel, Quinn Hughes, Charlie McAvoy