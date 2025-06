Inzaghi parte col piede giusto con l’Al Hilal, pareggiando così il suo primo incontro al Mondiale per Club contro il Real Madrid

È stata senza dubbio una delle gare più piacevoli di questo Mondiale per Club tra il Real Madrid di Xabi Alonso e l’Al Hilal di Simone Inzaghi. L’incontro è terminato 1-1 con le reti di Garcia al 34esimo per i Blancos e il pareggio di Ruben Neves su rigore al 41′. A proposito di penalty, l’ex portiere del Siviglia Bono ha detto di no dagli undici metri a Valverde.

A mezzanotte Pachuca e Salisburgo dunque si giocano la possibilità di passare qualche giorno in testa al Gruppo H con il prossimo turno che vedrà l’Al Hilal di Simone Inzaghi sfidare gli austriaci mentre i messicani se la vedranno con il Real Madrid prima dell’ultima giornata.

Inzaghi può esultare: pareggio prestigioso

C’erano gli occhi di tutto il mondo per il doppio debutto dei tecnici di Real Madrid e Al Hilal, rispettivamente Xabi Alonso e Simone Inzaghi. Un match come detto bello da vedere e aperto fino all’ultimo che ha regalato un punto a testa che sicuramente fa più felice il club arabo.

Scatenato Simone Inzaghi in panchina, proprio come lo avevamo lasciato all’Inter. Il tecnico ha dovuto fare a meno di Mitrovic, la stella dell’attacco dell’Al Hilal, ma questo non ha abbassato il numero di sortite offensive della squadra dell’ex allenatore dei nerazzurri.

Come raccontato, il momento clou è stato al 90esimo quando Bono ha neutralizzato il rigore di Valverde. Un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti sia della partita che dell’intero girone. Tornando ad Inzaghi, come debutto non possiamo che considerarlo positivo.