Il Napoli è pronto a prendere per la gola l’avversario: solo così chiude per uno dei grandi obiettivi stagionali

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi in ogni zona del campo. Kevin De Bruyne è stato solo l’antipasto, anche se vista la caratura del calciatore, si tratta di un pranzo completo con dolce, caffè ed ammazzacaffè. De Laurentiis vuole però una squadra in grado di difendere lo scudetto quasi in surplace e di lottare per la Champions League, dove l’obiettivo è superare i primi turni facendo una figura più che dignitosa.

Il ds Manna ha recepito il messaggio, vuole accontentare Conte e lavora su più tavoli, puntando top player di assoluto valore. Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, gli obiettivi sono davvero di prestigio a dimostrazione di come la dirigenza azzurra abbia dato il via libera alla svolta.

Musah ha un accordo con il Napoli: ecco i dettagli del contratto

Per quanto riguarda la mediana, il nome è sempre quello di Musah. Si lavora con rinnovata motivazione dopo il rallentamento dei giorni scorsi. La trattativa si è arenata sulla richiesta del Milan di 27/28 milioni. Troppi considerati dal Napoli che non ha intenzione di andare oltre quota 25.

Ecco perché Manna si è preso qualche giorno di riflessione puntando su altri obiettivi. D’altronde sa che il Milan non può tiare troppo la corda ed in caso saltasse la trattativa perderebbe un affare molto remunerativo ed indispensabile per acquistare obiettivi sul mercato.

Musah, d’altronde, ha già dato la sua parola al Napoli, entusiasta della stima del club e di Antonio Conte ma anche di giocare la Champions League e poter lottare per lo scudetto. La trattativa è ancora in piedi e c’è la volontà di portarla a termine. Musah ha un accordo con il Napoli per un quadriennale da 2,5 milioni di euro.