Al Ain-Juventus è la gara d’esordio della formazione allenata da Igor Tudor al Mondiale per Club 2025: tutti i modi per poter seguire il match di stanotte (3.00 ora italiana)

Al Ain-Juventus apre il Mondiale per Club 2025 per la formazione allenata da Igor Tudor, che scenderà in campo oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, alle 3.00 ora italiana, sfidando gli emiratini, nella prima giornata del girone G allo stadio Audi Field di Washington.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il girone della Juventus è completato dagli inglesi del Manchester City e dai marocchini del Wydad Casablanca.

Al Ain-Juventus, le probabili formazioni

Al Ain (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba. All. Ivic

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Savona; Weah, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Kolo Muani. All.Tudor

Al Ain-Juventus, dove vederla in tv

Juventus-Al Ain sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.