Prosecuzione Spal-Lucchese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming recupero Serie C 2023/2024

La prosecuzione di Spal-Lucchese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del recupero di Serie C 2023/2024. Al Paolo Mazza si riprende dal 57′ sul punteggio di 1-2 per i toscani, visto che l’incontro, originariamente della quinta giornata del girone B, era stato interrotto per via di una bomba d’acqua. Appuntamento fissato alle ore 16.15 di mercoledì 11 ottobre, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go.