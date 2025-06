Il Manchester City supera con le reti di Foden e Doku la squadra di Casablanca, che sfiderà la Juventus la prossima giornata

Il Manchester City parte bene, ma non benissimo. Infatti contro il Wydad Casablanca è arrivato il successo per 2-0, certamente meritato, ma con più fatica di quanto ci si potesse aspettare. In vantaggio al secondo minuto con Foden, il raddoppio è arrivato al 42esimo con Doku.

È da ricordare che queste due squadre sono nello stesso girone della Juventus che questa sera sfiderà l’Al-Ain. Sarà la decima partita di Tudor sulla panchina bianconera dopo le nove dell’ultima Serie A nonché la prima dopo aver rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora.

Juventus, il City rischia di perdere un giocatore

Per quanto riguarda il regolamento del Mondiale per Club, va ricordato che in caso di arrivo a pari punti in classifica si guarderanno gli scontri diretti e successivamente la differenza reti. Dunque il “solo” +2 del City potrebbe regalare un vantaggio alla Juventus impegnata stasera contro la squadra sulla carta più debole.

Inoltre, Juventus e Manchester City si affronteranno all’ultima giornata dunque quando la situazione sui punti e la differenza reti sarà già determinata in un certo senso. Infine, da ricordare che il Manchester City potrebbe fare a meno di Rico Lewis per il match con la Juve.

Espulso nella gara con il Wydad, c’è il rischio che possa incappare in una squalifica di più di una giornata per gioco pericoloso, ma non è ufficiale. Il regolamento spiega che “se un calciatore viene espulso a seguito di un cartellino rosso diretto o indiretto, sarà automaticamente squalificato per la partita successiva della propria squadra. Inoltre, potranno essere imposte ulteriori sanzioni (es. ulteriori giornate di squalifica, ammende, ecc.)”.