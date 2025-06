Il nuovo Napoli di Conte, per difendere lo scudetto e ben figurare in Champions League, punta sempre più su calciatori provenienti dall’Inghilterra.

Il Napoli strizza l’occhio alla Premier League. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne quest’anno e negli anni passati di McTominay, Gilmour e dello stesso Anguissa, si continua a puntare sull’intensità del campionato inglese per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il tecnico salentino sa bene come difficilmente un calciatore abituato ai ritmi del campionato d’oltremanica possa non essere adatto al suo modo di vedere il calcio. E allora, ai primi posti nella lista dei desideri stretta tra le mani del ds Giovanni Manna ci sono Darwin Nunez e Jadon Sancho. Quantità, intenstità, dicevamo, ma anche tanta qualità per i giocatori di Liverpool e Manchester United.

Le trattative e la volontà dei giocatori

L’attaccante uruguaiano, in Premier con standard lontani da quelli mostrati al Benfica, potrebbe essere in grado di rilanciarsi all’ombra del Vesuvio, seguendo le orme di un altro attaccante della ‘Celeste’, quell’Edinson Cavani ancora oggi nel cuore dei tifosi azzurri.

Per l’esterno, rientrato dal prestito al Chelsea, i ‘Red Devils’ chiedono 25 milioni. A breve potrebbe esserci un primo incontro tra le parti.

La cosa che dà più fiducia, in ogni caso, è che il Napoli ha dalla sua la volontà di entrambi i giocatori. E non è affatto un negativo punto di partenza.

L’alternativa a Nunez, in attacco, resta sempre Lorenzo Lucca. Mentre dopo il Mondiale per Club, l’Al-Hilal farà un nuovo tentativo per convincere Victor Osimhen.