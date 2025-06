Sono arrivate novità importanti su Marcell Jacobs: salterà due appuntamenti, la notizia è ormai diventata ufficiale.

Marcell Jacobs non ha debuttato – dopo dopo nove mesi di lontananza dalle piste – nel migliore dei modi per la stagione e in vista dei Mondiali di fine estate previsti a Tokyo nei 100 metri a Turku, in Finlandia.

Jacobs in Finlandia ha infatti registrato un 10″30 in batteria. Ma la finale – corsa da ripescato – è andata anche peggio, visto che ha chiuso con il tempo di 10″44 e con l’ultimo posto. Quindi, subito dopo un esordio non andato secondo le aspettative è poi però arrivata anche la novità di una doppia rinuncia da parte del campione olimpico azzurro. Ecco i dettagli.

Jacobs rinuncia a Roma e non solo: la scelta è stata pesante

L’olimpionico ha deciso che non ci sarà a Roma venerdì per lo ‘Sprint Festival’ ma al tempo stesso ha deciso di rinunciare anche agli Europei a squadre in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno.

A comunicare l’assenza del campione olimpico è stata la stessa Fidal: nel comunicato si legge infatti che Jacobs non prenderà parte alla spedizione italiana e che sarà reso noto a stretto giro il nome del suo sostituto per i 100 metri.

Non si è certamente trattato di una scelta semplice, ma come reso noto dagli organizzatori dell’evento di Roma: “I 100 metri di Turku hanno evidenziato la necessità di rimodulare il programma di questo inizio di stagione. Dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti”.