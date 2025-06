Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è volato in Germania per accelerare la chiusura della trattativa per Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen.

Il Milan accelera per il centrocampista Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen, capitano della nazionale svizzera. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, è stato segnalato proprio in Germania, a Leverkusen, per trattare in prima persona l’acquisto del giocatore.

Il giocatore, che compirà 33 anni a settembre, viene visto, così come Luka Modric, il profilo perfetto per restituire qualità alla linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’offerta

La distanza tra domanda e offerta c’è, anche se non sembra essere eccessiva. I rossoneri mettono sul piatto dieci milioni di euro, mentre i tedeschi ne chiedono di più, ma aprono alla trattativa. Il blitz di Tare potrebbe essere un primo passo decisivo verso la chiusura.

E’ intanto partita la prima offerta formale al Valencia per il 22enne Javi Guerra. La cifra totale messa sul piatto dal Milan è di 20 milioni, comprensiva di parte fissa e bonus.