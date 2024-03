Albinoleffe-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Trento, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine bergamasca si trova a ridosso della zona playoff e vuole vincere davanti ai suoi tifosi per provare ad entrare nel lotto delle prime dieci della graduatoria. La squadra trentina, dal suo canto, ha risalito diverse posizioni e ora vuole consolidare il proprio piazzamento per assicurarsi uno slot nei playoff. I padroni di casa sono reduci da cinque pareggi consecutivi e sperano di tornare al successo per scavalcare i loro rivali odierni e rientrare in zona playoff. La compagine ospite, invece, arriva da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque e ha bisogno di vincere per difendere l’attuale decimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

