Entella-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Pontedera, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra ligure non ha disputato una stagione all’altezza delle sue aspettative, ma ora vuole provare a chiudere la regular saeson il più avanti possibile in vista dei playoff. La compagine toscana, dal suo canto, spera di vincere questo scontro diretto per piazzarsi davanti ad una diretta rivale per la promozione in Serie B. La squadra padrona di casa arriva da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, caratterizzate da due sconfitte e due pareggi, e ora vuole ritrovare i tre punti. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque e puntano a difendere il piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

