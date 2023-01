Al Ittihad-Al Nassr con Cristiano Ronaldo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Supercoppa Arabia Saudita 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Al Ittihad e Al Nassr, valevole come semifinale della Supercoppa dell’Arabia Saudita 2023. Dopo l’esordio in campionato, senza essere andato a segno, Cristiano Ronaldo torna in campo per il penultimo atto di quello che sarà il primo trofeo che proverà a portare alla sua nuova squadra. Per giungere all’atto conclusivo, però l’Al Nassr deve superare in semi l’Al Hittihad. C’è un precedente risalente a ottobre e finito a reti bianche, ovviamente senza il portoghese in campo. La sfida è in programma oggi, giovedì 26 gennaio alle 19:00 al King Fahd International Stadium di Riyadh. Diretta televisiva e streaming su Sportitalia.