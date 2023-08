A che ora la semifinale di Jacobs dei 100 metri? Programma, orario preciso e diretta tv Mondiali atletica Budapest 2023

Semifinali per Marcell Jacobs nei 100 metri ai Mondiali di Budapest 2023. Il campione olimpico di Tokyo pur soffrendo enormemente è riuscito a superare le batterie ieri sera e quest’oggi, domenica 20 agosto, si ripresenta in pista per provare ad agguantare la finale in programma stasera. L’azzurro sarà impegnato nella prima delle due semifinali, quella che avrà inizio precisamente alle ore 16:35. Tra i suoi avversari, quello che ha fatto segnare il miglior tempo stagionale è Ferdinand Omanyala con 9.84, mentre l’azzurro – che ha corso in sole due occasioni – non è mai andato oltre il 10.15.

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

STREAMING E TV – Le gare di domenica 20 agosto dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (nella fascia oraria 7.05-13.55, 16.15-19.30), Sky Sport Arena (7.05-14.00, 16.45-18.20), Eurosport 1 (7.10-14.05, 16.00-19.30) e in chiaro su Rai Sport (8.45-11.45) Rai Due (7.00-8.45, 16.30-19.40). La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.