Masters 1000 Cincinnati 2023, Djokovic: “Carlos è il migliore al mondo, non vedo l’ora di scendere in campo”

A poco più di un mese di distanza dalla finale di Wimbledon, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano nell’ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati. “È una grande notizia per il nostro sport che il numero 1 e il numero 2 della classifica si incontrino in una finale. L’unica cosa che resta da fare è divertirsi perché penso che sarà una grande partita”, ha commentato il serbo ai piedi nel corso della conferenza stampa dopo la semifinale vinta su Zverev. “Affrontare Alcaraz è l’ultima sfida per me in questo momento. Sarà il nostro primo duello sul cemento e penso che sarà un grande test per gli US Open. È il migliore al mondo in questo momento, quindi è un grande una sfida per me e non vedo l’ora che arrivi il momento in cui potrò scendere in campo”, ha dichiarato il tennista balcanico, che vorrà vendicarsi di quanto successo a Londra e che, sicuramente, sorprenderà con qualche aggiustamento tattico per contrastare il gioco del tennista di Murcia.

“Spero sempre di giocare ad alto livello perché conosco la quantità e la qualità del lavoro che faccio ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Contro Sascha ho saputo trovare i colpi giusti al momento giusto, e anche se mi sono irrigidito chiudere il match, riuscire a strappargli di nuovo il servizio mi ha dato molta fiducia. Finora non ho perso un set nel torneo, quindi sono molto soddisfatto del mio livello”, ha affermato il tennista serbo.