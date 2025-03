Mattia Furlani a caccia dell’oro agli Europei indoor di Apeldoorn. L’azzurro, in assenza del greco Tentoglou per influenza, è il favorito per la finale del salto in lungo di questa sera. Bronzo olimpico a diciannove anni a Parigi 2024, è sua la miglior prestazione mondiale stagionale con l’8,37 di Torun. La finale scatterà alle 20.34. Occhi puntati anche sullo svedese Thomas Montler, che ha conquistato la medaglia d’argento dietro a Tentoglou nelle ultime tre edizioni dei Campionati Europei di atletica indoor e ha registrato un 8.0o nelle eliminatorie.

Ieri nelle qualificazioni prova solida di Furlani, che ha trovato un buon 7.95 come prima misura, che è bastato per centrare la finale. “È una pedana ancora da interpretare– le parole di Furlani – il 7,95 l’ho fatto letteralmente in sicurezza, senza spingere. Nel secondo salto l’obiettivo era capire meglio la rincorsa, e sono contento perché mi ha dato elementi utili. Domani è un altro giorno. Non sento la pressione di essere leader mondiale dell’anno, non ho niente da perdere, faccio ‘il mio’. Entrerò in pedana deciso come sempre, consapevole e lucido“.

Dove seguire la finale

La finale, come tutta la manifestazione, sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (il dettaglio delle fasce orarie e dei canali è posto in fondo all’articolo). Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW. La sessione mattutina (9.25-15) sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, mentre la sessione pomeridiana (18.45-22) sarà in diretta su Sky Sport Uno e NOW. Dalle 20.30, su Sky Sport Max, ci sarà la possibilità di seguire integralmente la finale del salto in lungo maschile.