Dominik Paris si prende la discesa di Kvitfjell. Il 35enne di Merano taglia il traguardo in 1’44″67 e torna a vincere in Coppa del Mondo dopo oltre un anno (dicembre 2023 in discesa Val Gardena). Battuto il leader della classifica generale Marco Odermatt, che termine secondo a 32 centesimi. In terza posizione c’è Stefan Rogentin, che chiude a oltre mezzo secondo da Paris (+0″63). Ai piedi del podio gli altri due svizzeri. Franjo Von Allmen (+0”83) e Alexis Monney (+0”89). Completano la top ten provvisoria Adrian Smiseth Sejersted, 6° a 1”05, Bryce Bennett, 7° a 1”06, Nils Allegre, 8° a 1”07, Stefan Babinsky, 9° a 1”11, e Ryan Cochran-Siegle, 10° a 1”22. Il secondo azzurro è Florian Schieder, che è 18° a 2″16. Appena più indietro Christof Innerhofer (22° a 2″43). Risultato importante per Paris, che si avvicina alle prime dieci posizioni della classifica generale. L’azzurro sarà 11° con 384 punti, a -1 dal decimo posto di Alexander Steen Olsen. Superato Mattia Casse, che si è fratturato il gomito destro in prova qui a Kvitfjell.

Le pagelle

Paris (voto 10): nel 2024 non erano arrivate vittorie. Condizione in grande crescita nell’anno nuovo e, dopo la delusione del uart posto ai Mondiali di Saalbach, riesce a tornare sul gradino più alto del podio dopo Val Gardena 2023.

Odermatt (voto 9): prova praticamente perfetta dello svizzero, che non aveva mai vinto tre discese in una sola stagione. Paris gli toglie il primato e posticipa la matematica vittoria della classifica generale di Coppa del Mondo.

Rogentin (voto 9): miglior risultato in carriera in discesa per lo svizzero (massimo 8°), che è il quinto elvetico diverso a salire sul podio in stagione, dopo Odermatt, Von Allmen, Monney e Murisier.

Von Allmen (voto 6): tiene il passo di Odermatt per tutta la discesa, ma rovina tutto nel secondo settore con una pesante sbandata che gli fa perdere quasi mezzo secondo dal miglior intertempo.

La top ten di giornata

Dominik Paris (Ita) in 1’44″67 Marco Odermatt (Sui) a 0″32 Stefan Rogentin (Sui) a 0″63 Franjo Von Allmen (Sui) a 0″83 Alexis Monney (Sui) a 0″89 Adrian Smiseth Sejersted (Nor) a 1″05 Bryce Bennett (Usa) a 1″06 Nils Allegre (Fra) a 1″07 Stefan Babinsky (Aut) a 1″11 Ryan Cochran-Siegle (Usa) a 1″22

La classifica generale

Marco Odermatt (Sui) 1386 punti

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 946

3. Loic Meillard (Sui) 731

4. Franjo Von Allmen (Sui) 656

5. Timon Haugan (Nor) 626

6. Atle Lie McGrath (Nor) 580

7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554

8. Alexis Monney (Sui) 505

9. Clement Noel (Fra) 490

10. Stefan Rogentin (Sui) 409

13. Dominik Paris (Ita) 384

14. Mattia Casse (Ita) 382 punti

22. Alex Vinatzer (Ita) 272

39. Luca De Aliprandini (Ita) 196

51. Giovanni Franzoni (Ita) 140

59. Florian Schieder (Ita) 121

67. Christof Innerhofer (Ita) 94

80. Tobias Kastlunger (Ita) 61

80. Stefano Gross (Ita) 61

91. Filippo Della Vite (Ita) 45

100. Giovanni Borsotti (Ita) 35

107. Pietro Zazzi (Ita) 24

110. Nicolò Molteni (Ita) 23

131. Simon Maurberger (Ita) 10

141. Hannes Zingerle (Ita) 7

148. Jacques Benjamin Alliod (Ita) 3

150. Matteo Franzoso (Ita) a 1