Prosegue il Masters/Wta 1000 di Indian Wells. Altra giornata di esordi in California. Aprirà il programma sul centrale (ore 20.00) la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Il tedesco avrà una sfida tutt’altro che scontata contro Tallon Griekspoor, che l’ha spuntata al terzo set al primo turno con Miomir Kecmanovic. Nella notte italiana in campo anche Danil Medvedev con il cinese Yunchaokete Bu. Sul campo 2 Stefanos Tsitsipas riprende le attività, dopo il titolo a Dubai, contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Derby americano sul campo 3 tra il numero 10 del seeding Tommy Paul e la wild card Tristan Boyer. Il big server Giovanni Mpetshi Perricard aprirà il palinsesto sul campo 5 contro Fabian Marozsan. Jiri Lehecka prosegue la caccia alla top 20 e quello con Cameron Norrie sarà il secondo match sul campo 6.

Tre italiani in campo

Esordio per Matteo Berrettini. Tabellone identico a Dubai per il tennista romano, che giocherà sul campo 3 contro l’australiano Christopher O’Connell, che al primo turno ha eliminato lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Qualche giorno fa negli Emirati Arabi fu 2-0 per l’azzurro. Berrettini-O’Connell sarà il terzo match, sul campo di riferimento, a partire dalle 20.00. I due dovrebbero scendere in campo intorno alle 23.00. C’è Lorenzo Musetti. Il carrarino, al rientro dopo la lesione di primo grado al soleo della gamba destra rimediata a Rio de Janeiro contro Moutet, non avrà un esordio morbido. Ci sarà Roman Safiullin, che al primo turno ha battuto in due set l’idolo di casa Reilly Opelka. I precedenti dicono 2-1 in favore del russo, ma nel 2024 è arrivata l’unica vittoria dell’azzurro (2-0 a Miami). Musetti-Safiullin sarà il quarto match sul campo 5. Prima Marozsan-Mpetshi Perricard, la prosecuzione di Halys-Carreno Busta e Bergs-Popyrin. Per il ritorno di Musetti bisognerà attendere almeno la mezzanotte. Secondo turno proibitivo per Elisabetta Cocciaretto, che aprirà il programma sul campo 9 (ore 20.00) contro la testa di serie numero 15 Karolina Muchova. La marchigiana giocherà senza pressioni e proverà ad impensierire la solida tennista ceca.

Il programma della giornata di oggi

STADIUM 1

ore 20.00 (1) Zverev vs Griekspoor

non prima delle 21.00 (WC) Parks vs Kalinskaya

non prima delle 22.00 Garcia vs (2) Swiatek

a seguire Linette vs (4) Pegula

non prima delle 03.00 Bu vs (5) Medvedev

non prima delle 05.00 (8) Zheng vs Azarenka

STADIUM 2

ore 20.00 (7) Rybakina vs Lamens

non prima delle 21.00 Navone vs Tien

a seguire (4) Ruud vs Giron

a seguire Seyboth Wild vs (8) Tsitsipas

non prima delle 03.00 Gracheva vs (9) Andreeva

a seguire (Q) Dzumhur vs (16) Tiafoe

STADIUM 3

ore 20.00 (10) Paul vs (WC) Boyer

non prima delle 21.00 (WC) Jovic vs Grabher

a seguire (28) Berrettini vs O’Connell

a seguire (12) Rune vs Moutet

a seguire Krueger vs (23) Svitolina

a seguire (14) Collins vs (Q) Baptiste

STADIUM 4

ore 20.00 (18) Kostyuk vs (WC) Montgomery

non prima delle 21.00 Davis vs Avanesyan

a seguire (32) Jabeur vs Yastremska

a seguire (WC) Dolehide vs Lys

a seguire (20) Fils vs (LL) Diallo

STADIUM 5

ore 20.00 Marozsan vs (29) Mpetshi Perricard

non prima delle 21.00 Halys vs (Q) Carreno Busta

a seguire Bergs vs (26) Popyrin

a seguire Safiullin vs (15) Musetti

STADIUM 6

ore 20.00 Nishikori vs (18) Humbert

a seguire Norrie vs (23) Lehecka

a seguire (31) Michelsen vs (Q) Smith

sesto match dalle 20.00 (19) Machac vs Watanuki

STADIUM 7

ore 20.00 Begu vs (25) Boulter

a seguire (22) Tauson vs Osorio

a seguire (26) Ostapenko vs X.Wang

STADIUM 9

ore 20.00 (15) Muchova vs Cocciaretto

a seguire Siniakova vs (21) Putinseva

a seguire Sun vs (31) Noskova