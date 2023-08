A che ora la finale dei 400hs con Folorunso? Programma, orario preciso e diretta tv Mondiali atletica Budapest 2023

Ayomide Folorunso sarà una delle protagoniste di questo giovedì di finali ai Mondiali di Budapest 2023. In splendida forma l’azzurra, che in semifinale ha demolito il suo stesso record dei 400 ostacoli che aveva fatto segnare solamente poche settimane fa agli Assoluti di Molfetti. Sognare una medaglia pare decisamente troppo, ma la nsotra atleta merita tutto il sostegno possibile verso chissà, magari un altro record italiano. L’appuntamento è fissato per stasera, giovedì 24 agosto, alle ore 21:50 nella gara che chiuderà il programma.

