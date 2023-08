Rapid Vienna-Fiorentina, programma e telecronisti Sky andata playoff Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky di Rapid Vienna-Fiorentina, match valido per l’andata dei playoff di Conference League 2023/2024. Contro gli austriaci i viola, reduci dall’ottimo esordio in campionato, vogliono ottenere una vittoria per mettere in discesa l’esito del doppio confronto e avvicinarsi ai gironi proprio come nella scorsa stagione. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 19 di giovedì 24 agosto.

Rapid Vienna-Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.