Tre medaglie per gli azzurri nella World Triathlon Para Cup in Portogallo. Sfiora il podio Suarato, due sesti posti per Lama e Pasquazzo.

Arrivano tre medaglie azzurre dalla World Triathlon Para Cup di Alhandra (Portogallo). A brillare è Serena Banzato, che conquista uno splendido oro nella categoria PTS3. L’atleta della società Woman Triathlon firma la sua prima vittoria stagionale internazionale, dopo l’argento nella World Para Series di Taranto e il bronzo agli Europei di Besançon, superando sul traguardo l’israeliana Atalia Nevo e la francese Luan Mazet-Vignaud.

Sul podio anche Azzurra Carancini (Team Ladispoli), che si prende l’argento in PTS5, battuta soltanto dalla spagnola Maria Fuertes Artigot ma davanti all’ungherese Imola Kovacs. Per lei è la seconda medaglia dell’anno dopo il bronzo nella World Series di Taranto.

Terza gioia di giornata con Gianluca Valori (K3 Cremona), argento in PTS2 dietro lo spagnolo Lionel Morales e davanti al namibiano Jeromius Rooi: anche per lui è la seconda medaglia internazionale stagionale.

Fuori dal podio per un soffio Fabrizio Suarato (K3 Cremona), quarto in PTS3 nella gara vinta dallo spagnolo Daniel Molina. In top-10 anche Manuel Lama (Cesena Triathlon), sesto nella categoria PTVI, e Michele Pasquazzo (Feniks Team), sesto in PTS4.

Un bottino importante che conferma la crescita del movimento azzurro del paratriathlon in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.