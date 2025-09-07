Il campione del mondo in carica di salto in alto ha confermato la sua presenza alla rassegna iridata (13-21 settembre). «È un sacrificio, ma da professionista devo esserci. Ci vediamo a Tokyo».

La decisione è arrivata: Gianmarco Tamberi difenderà il suo titolo ai Mondiali di atletica di Tokyo (13-21 settembre). Il campione azzurro, dopo giorni di incertezze dovute a un problema fisico, ha annunciato con un video la sua scelta: «Ho fatto il punto con Chiara. È un grande sacrificio, ma finché sarò un professionista dovrò prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena».

Tamberi ha raccontato i test effettuati in allenamento: «Oggi ho riprovato a saltare, la gamba inizialmente ha risposto bene. Ho fatto una trentina di salti senza dolore, anche se negli ultimi tentativi ho sentito un po’ di fastidio e mi sono fermato per non rischiare. Non era scontato, fino a ieri non pensavo che sarei riuscito a saltare».

Il campione olimpico ha spiegato di aver vissuto momenti di forte indecisione, diviso tra la voglia di partire e il desiderio di restare vicino alla moglie Chiara e alla figlia Camilla: «Chiara fa parte della squadra a tutti gli effetti, vorrebbe che fossi al suo fianco ma anche che partissi, perché restare a casa sarebbe stato in parte un fallimento stagionale. Alla fine ho scelto di mettermi in gioco: vivo per queste sfide complicate».

Tamberi, che a Tokyo arriverà da campione del mondo e olimpico in carica, guiderà la spedizione azzurra con l’obiettivo di confermarsi sul tetto del salto in alto mondiale.