Le verdeoro salgono sul podio di Bangkok grazie a una super Gabi da 35 punti. Azzurre e Turchia in campo alle 14:30 per la finale iridata.

Il Brasile conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali 2025 di volley femminile. Le sudamericane hanno avuto la meglio sul Giappone al termine di una sfida mozzafiato chiusa per 3-2 (25-12; 25-17; 19-25; 27-29; 18-16) in oltre due ore e mezza di battaglia.

La squadra di Zé Roberto ha dominato i primi due set, ha subito la rimonta giapponese nel terzo e ha sprecato un match-point nel quarto prima di imporsi al tie-break, grazie a un muro decisivo che ha sancito il successo.

Protagonista assoluta Gabi, autrice di 35 punti, che con questa prestazione balza anche in vetta alla classifica marcatrici del torneo (142), superando la giapponese Ishikawa (141). In doppia cifra anche Julia Bergmann (13), Rosamaria (11) e le centrali Julia (10, con 4 muri) e Diana (9, con 3 muri).

Alle nipponiche non sono bastati i 34 punti di Yoshino, i 23 della capitana Ishikawa e i 13 di Wada. Sfuma così per il Giappone il ritorno sul podio mondiale a 15 anni dall’ultimo bronzo casalingo.

Per il Brasile si tratta della sesta medaglia iridata della storia: cinque argenti (1994, 2006, 2010, 2022) e due bronzi (2014, 2025).

Ora l’attesa è tutta per la finale per l’oro: alle 14:30 italiane si affronteranno Italia e Turchia per il titolo mondiale.