E’ iniziata una nuova settimana in compagnia degli sport invernali: ecco dunque il programma completo, così come diffuso dalla Fisi, per quanto riguarda il lasso di tempo che intercorre tra lunedì 17 e domenica 23 febbraio. Spicca lo sci alpino che fa tappa in Italia con la Coppa del Mondo femminile sul Sestriere e in Svizzera con i maschi impegnati a Crans Montana, mentre per quanto riguarda il biathlon martedì, mercoledì, sabato e domenica ecco le ultime gare dei Mondiali di Lenzerheide. Sempre nel Bel Paese, a Bormio, c’è la Coppa del Mondo di sci alpinismo, che ricordiamo esordirà come disciplina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nel weekend anche le gare iridate di slittino su pista naturale e artificiale, non mancheranno inoltre le competizioni del massimo circuito per quanto riguarda snowboard, salto con gli sci e freestyle. Andiamo allora di seguito a riepilogare, sport per sport, tutti gli appuntamenti settimanali con gli sport invernali.

GLI SPORT INVERNALI DELLA SETTIMANA

SCI ALPINO

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 11.00 e 14.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SL femminile Sestriere (Ita) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SG maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 14.20, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mar. 18/02/25 – Mondiali – Individuale femminile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 19/02/25 – Mondiali – Individuale maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 20/02/25 – Mondiali – Staffetta singola mista Lenzerheide (Svi) – ore 16.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Mondiali – Staffetta femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Mondiali – Staffetta maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Mondiali – Mass start femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Mondiali – Mass start maschile Lenzerheide (Svi) – ore 16.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SNOWBOARD

Mer. 19/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Calgary (Can)

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS femminile Calgary (Can)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Calgary (Can) – ore 18.00 e 20.30, diretta streaming Discovery+

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 03,00, diretta streaming Discovery+

FREESTYLE

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Stoneham (Can)

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Stoneham (Can)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Stoneham (Can)

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile e doppio femminile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Nova Ponente (Ita) – ore 11.30 e 12.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Nova Ponente (Ita) – ore 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Nova Ponente (Ita) – ore 09.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Nova Ponente (Ita) – ore 13.15, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

SCI ALPINISMO

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Bormio (Ita) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Bormio (Ita) – ore 09.00, diretta tv Eurosport