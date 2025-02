Si chiude un’era per il baseball italiano, che dopo il fine settimana appena trascorso saluta una vera e propria leggenda di questo sport, che ha deciso di appendere il guantone al chiodo. Alex Liddi, infatti, ha annunciato il ritiro dopo le tre partite disputate nel weekend a Dubai, in occasione delle UAE Series. Nato a Sanremo nel 1988, Liddi ha scritto pagine indimenticabili del baseball, diventando il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare in Major League nel 2011 con i Seattle Mariners e a vincere la Serie del Caribe nel 2016 con i Venados de Mazatlán.

Alex Liddi si ritira, il messaggio dell’azzurro

“Per me è arrivato il momento di dire definitivamente basta con il baseball giocato e di passare così più tempo insieme alla mia famiglia. È una decisione che arriva da dentro, forse anche perché non sto più battendo valido come i tempi migliori. Credo di essere pronto a un nuovo capitolo della mia vita che comprenda sia il baseball, in un modo diverso rispetto a prima, sia alcuni progetti con mia moglie che vogliamo sviluppare”, ha dichiarato Alex Liddi. “Il mio è stato un percorso indimenticabile – continua – che mi ha visto coronare il sogno di giocare in Major League e in altri campionati affascinati e di grande importanza. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato l’Italia in tante manifestazioni internazionali, raggiungendo spesso ottimi risultati”.

La carriera del classe 1988

A soli 18 anni, nel 2006, Liddi ha firmato il primo contratto con la franchigia dei Seattle Mariners. Con la stessa squadra, come detto, è diventato il primo atleta nato e cresciuto in Italia ad esordire in Major League nel settembre 2011. L’azzurro ha giocato per altre due stagioni nella lega statunitense, per un totale di 61 partite con una media battuta di .208 per 6 fuoricampo e 16 punti battuti a casa. Nella sua carriera ha vestito la maglia di diverse franchigie di Triple-A, come Baltimore Orioles, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers e Kansas City Royals, oltre che in Messico con Tigres de Quintana, Toros de Tijuana e Leones de Yucatan. A livello internazionale ha anche vinto la Serie del Caribe con i Venados de Mazatlán e vanta anche un’esperienza in Cina con i Chinatrust Brothers.

Negli ultimi anni, Alex Liddi è tornato in Italia vestendo la maglia del Parma Clima e vincendo il campionato di Serie A pochi mesi fa. Inoltre, ha vestito la maglia dell’Italia in 62 occasioni, rivestendo sempre il ruolo di protagonista nei tre World Baseball Classic disputati nel 2009, 2013 e 2017. In particolare, nel 2013 è stato uno degli artefici della storica qualificazione alla seconda fase della manifestazione, grazie alle vittorie contro Messico e Canada.