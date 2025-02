Tutto pronto per la presentazione della nuova stagione di F1, che di fatto inizierà domani, martedì 18 febbraio, con lo svelamento delle livree e dei piloti delle varie scuderie. Sarà l’arena O2 di Londra ad ospitare un evento unico della storia del Circus, che festeggia il suo 75esimo anniversario. Per la prima volta, infatti, le squadre non presenteranno le nuove livree in maniera “individuale”, ognuna per conto proprio. Tale rito, quest’anno, è affidato a una cerimonia unica, che inizierà alle 21 (ora italiana) e che dovrebbe durare circa due ore, così da dare spazio a tutte le scuderie di presentare le proprie novità Ma ecco alcuni degli spunti più interessanti della presentazione della F1.

Presentazione F1 2025, prima uscita ufficiale di Hamilton in Ferrari

E il primo spunto non può che riguardare il mondo Ferrari. Infatti, a Londra si terrà la prima uscita ufficiale di Lewis Hamilton da nuovo pilota del Cavallino. Il britannico, che ha vinto sette titoli mondiali, nelle scorse settimane ha vissuto una vera e propria full immersion nel mondo della Rossa, familiarizzando con le strutture di Maranello. E ora, finalmente i fan avranno la possibilità di vedere Hamilton vestito di rosso a fianco del compagno di squadra Charles Leclerc, per una delle coppie più attese della nuova stagione. Dopo 12 anni in Mercedes, sarà sicuramente interessante ascoltare anche le emozioni di Lewis in vista dell’inizio della stagione.

Contestualmente alla presentazione della livrea, la Ferrari presenterà un rendering della nuova SF-25, che il giorno successivo scenderà in pista a Fiorano.

2025 la stagione dei rookie

Ma a fare da contraltare a un pilota esperto come Hamilton sono i rookie, che nella nuova stagione saranno i grandissimi protagonisti. Sono tantissime le nuove facce che popoleranno la griglia, da debutti assoluti a piloti di riserva che hanno fatto già qualche apparizione, ma che da quest’anno per la prima volta avranno un sedile “titolare”. Ecco, quindi, che un italiano torna pilota ufficiale in Formula 1: il 18enne Andrea Kimi Antonelli, infatti, farà coppia con George Russell in Mercedes, proprio al posto di Hamilton.

Ma non solo, perché Ollie Bearman, altro “prodotto” Ferrari, trova un posto in griglia e precisamente alla Haas, dopo le positivissime apparizione nel 2024. Il campione della Formula 2 Gabriel Bortoleto debutterà con la Kick Sauber, mentre Isack Hadjar, secondo, arriva alla Racing Bulls per effetto della promozione di Liam Lawson a compagno di Max Verstappen in Red Bull. Passando all’Alpine, ecco che Jack Doohan, dopo essere stato riserva per diverso tempo, diventa anch’egli pilota titolare.

Tanto spettacolo e artisti internazionali

Come detto, quello di Londra sarà uno spettacolo a tutto tondo, uno show di due ore che prevede anche la partecipazione di quattro grandi nomi della scena musicale internazionale. Si tratta di Kane Brown, che porterà sul palco il suo mix unico di country e pop, Machine Gun Kelly, noto per il passaggio dall’hip-hop al pop-punk, la storica boy band americana Take That e, infine, Brian Tyler’s Are We Dreaming, compositore e autore della colonna sonora ufficiale della Formula 1. Qualcuno teme che le monoposto vadano in secondo piano rispetto al contorno. Ma, in effetti, con tutti gli spunti di interesse già elencati, e senza dimenticare tutte le altre nuove coppie (a partire da Carlos Sainz in Williams insieme a Alexander Albon), questo rischio non sembra sussistere. Appuntamento, allora, a martedì 18 febbraio alle ore 21 con diretta Sky Sport e streaming su Sky Go e Now Tv.