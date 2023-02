Snowboard, tre atlete statunitensi denunciano l’ex tecnico Foley per abusi sessuali

Ancora uno scandalo sessuale nello sport statunitense, queste volta sul versante snowboard: Rosay Fletcher, Erin O’Malley e Callan Chythlook-Sifsof hanno, infatti, denunciato l’ex tecnico nazionale Peter Foley per abusi, accusando anche la Federazione statunitense sci e snowboard e il Comitato Olimpico di aver insabbiato le accuse. Le tre atlete avevano portato alla luce il caso per la prima volta nel febbraio 2022 e il tecnico, un mese dopo, era stato licenziato. Nella denuncia si legge che Foley aveva “estorto atti sessuali con la forza, la manipolazione, l’abuso emotivo, l’intimidazione e le rappresaglie”, ben più dello scandalo fuoriuscito sui social media diverso tempo fa e riguardante alcune fotografie. Il caso era stato preso in carico dalla commissione SafeSport, istituita nel 2017 proprio allo scopo di esaminare questa tipologia di casi nel mondo dello sport. Chythlook-Sifsof, in particolare, aveva già abbandonato le gare dopo il 2014, quando, a Lake Louise, era stata derisa da un compagno di squadra con epiteti razzisti poiché proveniva dall’Alaska.