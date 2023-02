Roma, Foti squalificato per il mese di febbraio: ha minacciato un dirigente e insultato l’arbitro

Dopo le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia, il giudice sportivo Alessandro Zampone, ha squalificato per un turno il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Per quanto riguarda gli staff tecnici, squalificato fino al 28 febbraio Salvatore Foti (Roma) e fino al 9 Massimo Nenci (Lazio), mentre per quanto riguarda i preparatori atletici squalificati fino al 9 febbraio Alessandro Fonte (Lazio) e Stefano Rapetti (Roma). Per quanto riguarda le società ammenda di 4mila euro per il Torino.

Foti squalificato sino al 28 febbraio perché, si legge nel comunicato, al 33° del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di gara, urlando, ripetute espressioni offensive; per avere inoltre, come rilevato dai rappresentanti della Procura federale, rivolto, al 29° del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre proferito, al 34° del secondo tempo, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco; per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso.